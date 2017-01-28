Политзаключенного Николая Карпюка перевезли во Владимирский централ – адвокат

Украинского политзаключенного Николая Карпюка перевезли во Владимирский централ. Об этом 27 января на своей странице в Фейсбуке сообщил российский адвокат Илья Новиков.

«Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме», – написал Новиков.

В декабре прошлого года Илья Новиков сообщал, что осужденного в России украинца Николая Карпюка этапируют из Чечни в Владимирскую область России. Но до места назначения Карпюк не доехал и до сегодняшнего дня его местоположение было неизвестно.

26 мая суд в Чечне приговорил Николая Карпюка до 22,5 лет лишения свободы, еще одного украинца Станислава Клыха – до 20 лет заключения. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию Клыха и Карпюка на вынесенный им приговор.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, гибели и ранении нескольких десятков российских солдат.

Защита Карпюка и Клыха настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям. Адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Клых и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».