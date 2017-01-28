Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп 27 января издал указ, который на неопределенный срок предусматривает запрет на прием сирийских беженцев в США. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Другим своим решением американский лидер приостановил выдачу виз гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран – до разработки механизма действенной проверки потенциальных посетителей США. Запрет продолжительностью 90 суток распространяется на людей, которые могли прибыть из Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Трамп также постановил на четыре месяца прекратить действие программы беженцев из стран за исключением Сирии. Это решения касаются беженцев из Ирака, Афганистана и Пакистана. В целом президент США сократил вдвое, до 50 000, число беженцев, которых Соединенные Штаты примут со всего мира в этом году.

Главное исключение из этих запретов на прием беженцев сделано для сирийских христиан, которые, по словам Трампа, являются преследуемыми на своей родине.

«Я вжу новые ограничительные меры, чтобы держать радикальных исламских террористов подальше от Соединенных Штатов Америки. Не хочу видеть их здесь», – сказал Трамп, обнародовав свое решение в Пентагоне.

Правозащитники осудили вводимые меры как дискриминационные и неконституционные через указание на конкретную религию. Они сказали, что действия, которые Трамп обещал во время своей избирательной кампании, повлекут концентрацию беженцев в опасных местах и могут иметь обратный эффект, увеличивая ненависть к США в мусульманском мире.