Сосудистый центр в Симферополе планируют открыть к весне

Сосудистый центр заработает в Симферополе к началу марта на базе клинической больницы им.Семашко. Об этом 28 января заявил главный врач больницы Александр Остапенко, сообщают «РИА Новости Крым».

Остапенко утверждает, что в настоящий момент идет комплектация оборудования.

«На данном этапе мы практически готовы к началу функционирования сосудистого центра. Мы недавно начали монтаж компьютерного томографа, установили кислородный концентратор. Начать принимать пациентов мы планируем в течение февраля», – заявил врач.

По словам Александра Остапенко, сосудистый центр рассчитан на 48 коек, плюс 12 коек блока реанимации и интенсивной терапии.

В конце прошлого года сообщалось, что в январе 2017 года на территории севастопольской горбольницы №1 планируют открыть современный сосудистый центр.