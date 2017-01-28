В южных района Крыма объявлено штормовое предупреждение – МЧС

В горах Крыма и южных районах полуострова на 28 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Ночью 28 января в южных районах Крыма и горах ожидается сильный, местами очень сильный снег, изморозь, на дорогах гололедица», – отметили в ведомстве.

Накануне в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.

В российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.