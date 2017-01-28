СМИ: причиной крушения Ту-154 над Черным морем стала ошибка экипажа

Крушение военно-транспортного самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем в декабре прошлого года произошло из-за ошибки экипажа. Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации источников издания «Коммерсант», эксперты пока не установили, какие именно ошибки стали причиной авиакатастрофы, но полностью исключили вариант технической неисправности самолета. Официально эта информация пока не подтверждена.

Согласно предварительным выводам комиссии по расследованию причин крушения, все системы самолета работали исправно до столкновения с водой. В настоящее время эксперты изучают действия летчиков во время взлета Ту-154. Расследование продвигается медленно из-за низкого качества данных с бортового самописца, выпущенного в 1980-х годах, уточняет «Коммерсант».

Самолет Ту-154, следовавший 25 декабря из Сочи на военную базу в Сирии, упал в Черное море 25 декабря утром. На его борту были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.