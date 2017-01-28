В Симферополе сообщают о передвижении по городу колонны военной техники

Вечером 27 января в Симферополь заехала колонна военной техники, в которой было как минимум пять бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин. Об этом сообщает Центр информации о правах человека в Крыму.

«Колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через многонаселенный спальный район. Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения», – отметили в центре.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».