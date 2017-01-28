Владелец крымского парка львов Олег Зубков написал заявление о выходе из российской политической партии

Владелец крымского парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков подал заявление о выходе из Всероссийской партии «Родина», которая поддерживала аннексию Крыма. Об этом Зубков написал в своем официальном блоге.

«Используя свой блог как официальный информационный ресурс сообщаю о прекращении своего членства во Всероссийской политической партии «Родина», – заявил Зубков.

Владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков заявил о заключении соглашения с турецкими властями о строительстве зоопарка под Стамбулом.

26 января, по сообщениям крымских СМИ, во время пресс-конференции в Симферополе Зубков сказал, что украинские депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров не помогали ему вести переговоры в Турции об открытии нового парка, но Зубков готов воспользоваться их помощью и связями.

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Меджлис не будет помогать Зубкову с организацией зоопарка в Турции, так как «владелец парка львов одним из первых начал оказывать финансовое и техническое содействие преступлениям «крымского ополчения» и причастен к убийству крымских татар в 2014 году.