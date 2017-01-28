Новый посол США в ООН призвала провести реформы во Всемирной организации

Новый посол США в ООН Никки Хейли призвала провести эффективные реформы в мировой организации. Об этом она заявила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 27 января, когда прибыла для вручения грамот генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, сообщает Радіо Свобода.

«Наша с администрацией (Трампа – КР) цель состоит в том, чтобы продемонстрировать значение в ООН, и путь, которым мы будем демонстрировать это значение – показать нашу силу, наш голос, имея поддержку наших союзников и будучи уверенными, что наши союзники имеют нашу надлежащую поддержку», – заявила Хейли.

«Все, что работает, мы собираемся сделать лучшим, все, что не работает, мы постараемся исправить, и со всем, что кажется устаревшим и необязательным, мы собираемся покончить», – сказала журналистам новый посол США в ООН.

В то же время помощник Хейли сказал, что американский посол и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провели «продуктивную беседу о том, каким образом они могут работать вместе, чтобы реформировать ООН».

Сенат США 24 января одобрил выбор президента Дональда Трампа на должность посла Соединенных Штатов в ООН. Губернатор Южной Каролины Никки Хейли получила поддержку 96 из 100 сенаторов.

Во времена администрации бывшего президента США Барака Обамы послом Соединенных Штатов в ООН была Саманта Пауэр.