В Крыму автомобиль упал со склона, водитель погиб – дорожная инспекция

В Крыму 27 января автомобиль УАЗ опрокинулся со склона, в результате чего погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«Водитель автомобиля УАЗ-3151201, 1972 года рождения, во время движения по лесной дороге поселка Генеральское, не правильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, после чего допустил опрокидывание со склона. При ДТП водитель – смертельно травмирован», – отметили в ведомстве.

22 января на проспекте Победы в Симферополе произошло ДТП в результате которого два человека погибли, один травмирован.

В ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения на полуострове. По состоянию на 3 декабря 2016 года в Крыму произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах полуострова погибли еще пять человек и 48 получили травмы.