В Ялте 27 января за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Об этом крымскому изданию «РИА Новости Крым» сообщила подконтрольная Кремлю начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Кучево-дождевая облачность с моря накрыла побережье, что в сочетании с арктическими холодами привело к сильнейшему снегопаду. Вчера в районе Ялты выпало 27 мм осадков – это треть январской нормы», заявила Любецкая.

Он утверждает, что снегом накрыло часть трассы от Алушты до Ялты и от Ялты до Севастополя, примерно до поселка Симеиз. Н

Накануне в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.

В российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.