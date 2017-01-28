В Севастополе возбудили дело в отношении следователя, подозреваемую в фальсификации показаний

В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении женщины следователя, которую подозревают в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Севастополю.

«Следствием установлено, что старший следователь следственного отдела ОМВД России по Балаклавскому району в ходе расследования уголовного дела сфальсифицировала протокол допроса свидетеля, якобы давшего важные для следствия показания, а также подписи от его имени», – отметили в силовом ведомстве.

В пресс-службе добавили, что «в связи с особым статусом подозреваемой, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».