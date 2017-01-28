«Крымскому диверсанту» Сулейманову продлили арест

Фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову продлили арест до 28 февраля. Об этом 28 января в Фейсбуке сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

По его словам, 25 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд отказался продлить меру пресечения Сулейманову, поскольку подсудность дела относится к Верховному суду Крыма. Следствие должно было подать туда заявление о продлении ареста за семь дней до окончания срока 30 января.

«То есть они уже к тому времени опоздали на два дня. Фактически, у следствия оставалась единственная возможность законно удержать Сулейманова под арестом –обжаловать решение Киевского суда и добиться его отмены. Чтобы адвокат Сулейманова не мешал этому, Курбединова арестовали на 10 дней. И сразу же Киевский суд продлил арест Сулейманову на месяц», – написал журналист.

Наумлюк добавил, что вместо арестованного адвоката Эмиля Курбединова присутствовал адвокат по назначению.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что задержанному летом в Крыму «диверсанту» Сулемайнову продлили арест до конца января 2017 года.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.