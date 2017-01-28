Агентства ООН призывают США продолжить прием беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международные организации по миграции призвали президента США Дональда Трампа продолжить «древние традиции», согласно которым его страна предлагает убежище людям, убегающих от войны и преследований. Об этом 28 января сообщает Радіо Свобода.

Совместное заявление агентств ООН появилось 28 января в ответ на новые решения Трампа по ограничению миграции.

«Потребности беженцев и мигрантов во всем мире никогда не было больше, и программа приема беженцев США является одной из самых важных в мире», – отметили два базирующиеся в Женеве учреждения системы ООН.

Около 25 000 беженцев были переселены в США в период с октября до конца 2016 года по программе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев для наиболее уязвимых групп населения. Об этом агентство сообщило на прошлой неделе.

«Я ввожу новые ограничительные меры, чтобы держать радикальных исламских террористов подальше от Соединенных Штатов Америки. Не хочу видеть их здесь», – сказал Трамп, обнародовав свое решение 27 января.

Правозащитники осудили вводимые меры как дискриминационные и неконституционные через указание на конкретную религию. Они сказали, что действия, которые Трамп обещал во время своей избирательной кампании, повлекут концентрацию беженцев в опасных местах и будут иметь обратный эффект, увеличивая ненависть к США в мусульманском мире.