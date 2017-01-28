Турчинов заявил, что в 2014 году присяге изменили около 9 тысяч крымских силовиков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в начале российской агрессии в Крыму из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины не изменили присяге 3900 человек. Об этом он заявил в пятницу во время презентации второго издания книги «Добробаты. История подвига батальонов, спасших страну», сообщает «Укринформ».

«Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины, не изменили присяге – 3900. Среди сотрудников Службы безопасности Украины 99 процентов изменили. Среди сотрудников Министерства внутренних дел, представленных в Крыму, – 99 процентов изменили. В таких условиях мы начинали с вами борьбу», – заявил Турчинов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».