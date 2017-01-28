Для борьбы со стихийной торговлей в Крыму планируют создать базу нарушений

Внедрение в Крыму базы данных административных правонарушений за стихийную торговлю позволит усилить работу в этом направлении. На это надеется подконтрольный Кремлю заместитель председателя парламента Крыма Юрий Гоцанюк, сообщили в пресс-службе российского правительства на полуострове.

«Внедрение базы данных упростит выявление злостных нарушителей. В любой момент сотрудник сможет получить доступ к информации о местах и количестве нарушений конкретного человека, и, исходя из этого, принять решение о размере штрафа. Если нарушитель уже неоднократно привлекался к ответственности за «стихийку», то размер административного штрафа может достигать 30 тысяч рублей», – рассказал Гоцанюк.

Он добавил, что система уже проходит тестирование в ряде крымских городов.

Накануне в Симферополе заявили о ликвидации шести мест стихийной торговли. Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов гарантировал ликвидацию всех незаконных объектов в первом квартале 2017 года.