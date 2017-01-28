«Восток в миниатюре»: польские путешественники по Крыму. Часть 6

19 век стал временем паломничества в Крым вояжеров со всей Европы. Наша программа «Крымские истории» продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму, и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. В этом выпуске мы вместе с нашими героями посетим Ялту и Алушту.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко.

Время эфира: 18:50 – 19:00 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.