В Киеве 28 января проходит седьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ). Главной темой для обсуждения стало состояние крымскотатарского народа в Крыму, а также стратегия публичной дипломатии крымских татар. Об этом сообщает уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в Фейсбуке.

«В контексте последних задержаний в оккупированном Крыму в повестку дня работы исполнительного комитета ВККТ включен вопрос о задержаний адвоката Эмиля Курбединова и активиста Сейрана Салиев», – написал Джемилев.

Накануне сообщалось, что члены Всемирного Конгресса крымских татар 30 января планируют посетить Генический район Херсонской области.

До того Всемирный Конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом.

Обращение было разослано властям около 300 стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.

12 ноября 2015 года Украина признала Депортацию крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении.