Германия: санкции против России должны зависеть от реализации Минских соглашений

Решение о санкциях против России должны зависеть от прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом 28 января заявил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Марком Эро, передает Reuters.

«Германия и Франция соглашаются, что любые шаги, чтобы отменить санкции против России, должны быть привязаны к прогрессу в мирном процессе на востоке Украины. Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций. Мы хотим реализации минского мирного процесса, и это единственный способ для отмены санкций», – отметил Габриэль.

Также на этой пресс-конференции немецкий и французский министры выразили обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа по ограничению миграции. 28 января управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали президента США Дональда Трампа продолжить «давние традиции», согласно которым его страна предлагает убежище людям, убегающим от войны и преследований.

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России слишком рано, но он надеется на «прекрасные отношения» с Москвой.