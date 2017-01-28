Движение патриотов Украины призывает к участию во флешмобе для возвращения Крыма

«Всемирное движение патриотов Украины» призывает активистов присоединиться к флэшмобу с целью привлечь внимание мирового сообщества к аннексии Крыма и добиться возвращения Крымского полуострова.

«Украинская диаспора, объединившись в «Всемирное движение патриотов Украины» призывает напомнить международной дипломатии о геополитическом преступлении, которое Кремль осуществляет на территории крупнейшего европейского государства – Украины, оккупации Крыма», – публикуют члены сообщества в Фейсбуке.

Согласно информации страницы, флешмоб стартует 3 марта и продлится до 16-го числа.

«После трех лет оккупации Россией крымского полуострова, мир постепенно начинает забывать об аннексии Крыма. Эта тема исчезает из пунктов дипломатических ультиматумов, о ней перестают говорить мировые СМИ. Все больше европейских стран начинают говорить об отмене санкций против России», – говорят активисты движения.

«Всемирное движение патриотов Украины» напоминает и о ходе событий, предшествовавших аннексии Крыма Россией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».