В российском Петербурге жители выступили против передачи Исаакиевского собора в ведение церкви

В Санкт-Петербурге (Россия) около 5 тысяч человек вышли на акцию на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской Православной Церкви (РПЦ). Митинг не был согласован с администрацией города в связи с тем, что в это же время в том же месте митинговали сторонники передачи собора церкви.

Действительно, с другой стороны от вечного огня проходили два малочисленных пикета под флагами в виде георгиевских лент. Акцию против передачи собора пришлось провести в виде встречи с депутатами. Микрофонов не было, люди собирались плотными кольцами вокруг каждого из депутатов, задавали вопросы и высказывались сами.

По мнению депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, акция положила начало гражданскому сопротивлению, которое будет шириться. Вишневский считает, что Исаакиевский собор прекрасно работал как музей – второй по посещаемости в городе, и в то же время там постоянно шли службы, так что перемены понадобились только Церкви. По словам депутата, РПЦ забирает себе не разрушенные храмы, а только те, которые приносят доход. Участники акции указывали на то, что в прошлом году в Исаакиевском соборе прошло более 600 тысяч служб, и называли священников стяжателями, которые, по мнению протестующих, не смогут бережно обращаться с памятником.

В качестве примера плохого обращения Церкви с памятниками депутат Максим Резник привел давно уже переданный Церкви Казанский собор, каменную колоннаду которого недавно покрасили краской, чего никогда не допустили бы профессиональные реставраторы.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и жители города.