На развитие спортивной отрасли в Крыму в рамках федеральной целевой программы выделено более 4 миллиардов рублей (более 66 миллионов долларов). Об этом доложил заместитель председателя подконтрольного России парламента Крыма Виталий Нахлупин, сообщает пресс-служба нынешнего правительства полуострова.

Согласно сообщению, деньги пойдут на реконструкцию и строительство спортивных объектов.

«Не могу не сказать о новых объектах, которые будут заложены уже в этом году и за 2-3 года построены. Это, наконец-то, Центр подготовки олимпийских водных видов спорта – 3 самых современных бассейна уровня лучших мировых стандартов», – заверил Нахлупин.

Он также не забыл упомянуть о положении крымских спортсменов.

«Спорт стал заложником политики по отношению к крымчанам», – отметил заместитель председателя подконтрольного России парламента Крыма.

В начале января подконтрольные России крымские власти объявили о начале реконструкции комплекса «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» – базы физкультурно-спортивного общества «Динамо», «национализированной» после российской аннексии Крыма.

Сумма, в которую обойдется проект, изначально составляла 180 миллионов рублей. Такую цифру в 2015 году называл теперь уже бывший министр спорта подконтрольного России правительства Крыма Георгий Шестак. А уже в конце 2016 года глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов озвучил уже другую сумму. Общая стоимость проекта реконструкции, по его словам, составит 600 миллионов рублей. Из них 140 миллионов рублей на строительно-монтажные работы должны быть выделены уже в этом году.

Завершение строительства здесь ожидают в 2019 году.