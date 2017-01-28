Минкульт Крыма стимулирует деньгами соревнование сельских библиотек и музеев

Подконтрольное Кремлю министерство культуры Крыма учредило конкурс среди сельских библиотек, музеев, домов досуга и их работников. Призом для лучших станет денежное поощрение.

«Субсидии распределяются с целью поддержки отрасли культуры, а также на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2013-2017 годы и на период до 2020 года», – сказано в сообщении пресс-службы нынешнего министерства.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 30 января 2017 года, о размере денежного поощрения в министерстве не сообщают.

В сентябре 2016 года в профильном министерстве жаловались на недостаток желающих работать в бюджетных учреждения культуры и искусств аннексированного Крыма. На момент сообщения вакантными оставались свыше 400 должностей в сфере.