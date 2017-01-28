Ночью 29 января в южных, восточных районах Крыма и горах ожидается очень сильный снег, предупреждает крымский главк МЧС России.

Спасатели призывают соблюдать правила при осадках в виде снега: организуйте укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод ее на безопасную территорию; воздержитесь от поездок на личном автотранспорте; соблюдайте повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них; не выходите в горы в снегопад и непогоду.

Накануне в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.

В российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.