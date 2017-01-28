Крымский муфтият выпустил книгу о нововведениях в Исламе

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) выпустило книгу «Нововведения и религиозные традиции крымских татар». Автором выступил магистр исламского права и заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

На страницах издания автор, опираясь на труды ученых, дает ответы на вопросы о нововведениях в контексте национально-религиозных традиций крымских татар, сказано в сообщении пресс-службы ДУМКС.

«Книга содержит анализ взглядов и мнений исламских ученых-теологов на нововведения в Исламе, а также рассказывает, как и когда нововведения появились в религиозной практике мусульман Крыма и как используются в настоящее время», – сказано в сообщении.

Издание выпущено в январе 2017 года, тираж составил 200 экземпляров.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16 – 17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.