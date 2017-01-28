В России ожидают и прогнозируют разговор Трампа с Путиным

Вечером в субботу, 28 января в России ожидают телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Это станет первым разговором двух лидеров после поздравительного звонка из Москвы в связи с инаугурацией нового главы Белого дома 20 января.

В Москве и Вашингтоне официально подтвердили, что звонок состоится. Этого события с особым интересом ожидают в Москве и европейских странах, так как несколькими днями ранее распространялись предположения о возможной отмене американских санкций против России.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в комментарии «РИА Новости» выразил надежду, что телефонный разговор Путина и Трампа будет позитивным.

Советник российского Института современного развития Никита Масленников в беседе с агентством отметил, что в разговоре прозвучит в опрос экономических санкций США в отношении России.

Экс-посол США в Москве Джек Мэтлок предположил, что лидеры двух стран могут отвергнуть ложное представление о том, что фундаментальные интересы их государств не совпадают, сообщает ТАСС.

Накануне Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.

Выступая после переговоров в Вашингтоне с британским премьер-министром Терезой Мэй, американский президент подчеркнул, что он открыт для улучшения отношений с Россией, которые считает крайне важными.

27 января сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил надежду, что Дональд Трамп не снимет санкции, введенные прежним президентом Бараком Обамой в ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году и поддержку незаконных вооруженных формирований в конфликте на востоке Украины.