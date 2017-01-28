После разговора с Меркель Трамп беседует по телефону с Путиным – спикер президента США

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на странице в Твиттере сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, разговор с российским лидером – следующий после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель, который длился 45 минут. О деталях не сообщается.

Всего, как отметил Спайсер, у Трампа на сегодня запланировано 5 телефонных переговоров с мировыми лидерами. Так, он уже успел побеседовать с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого Трамп пригласил на встречу в Белом доме 10 февраля.

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп пообщается также с президентом Франции и премьер-министром Австралии.

Разговор лидеров США и России – первый после приветственного звонка из Москвы в связи с инаугурацией Дональда Трампа 20 января.

К этому разговору приковано особое внимание мировой общественности из-за возможного изменения политики санкций США в отношении России.

В пятницу на совместной пресс-конференции Дональда Трампа и британского премьер-министра Терезы Мэй президент США заявил, что о снятии санкций с России «говорить пока слишком рано». Ранее старший советник Трампа Келлиенн Конвей заявляла все же, что отмена санкций против России «рассматривается».

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.