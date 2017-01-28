Спор церкви и музея приведет к исключению Херсонеса из списка ЮНЕСКО – Союз музеев России

Любые изменения в заповеднике «Херсонес Таврический» немедленно приведут его в список памятников, находящихся под угрозой, а далее – к исключению его из списка памятников мирового значения (Список ЮНЕСКО). Такое заявление Союза музеев России опубликовано на сайте заповедника.

«Мы считаем необходимым напомнить, что сакральность Херсонеса основана на многих веках его истории и отражающих их памятниках. Церковная составляющая является в данном случае лишь частью историко-культурного образа. Преувеличение ее роли может отрицательно повлиять на репутацию церкви в непростой крымской ситуации. Заметим также, что в Херсонесе достигнут и работает определенный компромисс, учитывающий интересы музейной и ритуальной функций этого места», – сказано в заявлении.

Союз музеев России принял к сведению и разъяснения о том, что просьба о передаче бывших монастырских зданий, являющихся частью Херсонесского заповедника, предусматривает создание новых выставочных пространств и не предполагает немедленных действий по изъятию собственности.

Председатель комиссии по делам ЮНЕСКО отметил, что организация располагает фактами о нарушении российской властью аннексированного Крыма режима охраны объекта.

Ранее украинский археолог Вячеслав Баранов заявил о необходимости внесения заповедника «Херсонес Таврический» в список памятников ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.