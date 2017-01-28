США и Россия не разглашают подробности разговора Трампа с Путиным

До 45 минут длилась первая беседа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. О чем говорили лидеры двух стран не сообщается ни одной из сторон. Никаких сообщений от Белого дома и Кремля о теме разговора нет.

Из фото, обнародованного представителем президента США Шоном Спайсером, следует, что во время разговора в Овальном кабинете в Вашингтоне присутствовали также вице-президент США Майк Пенс, руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Согласно распространенному ранее представителем Трампа графика телефонных переговоров, следующий разговор у Трампа намечен с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. Перед этим он пообщался с премьером Японии и канцлером Германии.

Предмет разговора Трампа и Путина вызывает особый интерес у международного сообщества на фоне сообщений о возможной смене Вашингтоном политики санкций в отношении России.

В пятницу на совместной пресс-конференции Дональда Трампа и британского премьер-министра Терезы Мэй президент США заявил, что о снятии санкций с России «говорить пока слишком рано». Ранее старший советник Трампа Келлиенн Конвей заявляла все же, что отмена санкций против России «рассматривается».