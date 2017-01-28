Первый матч любительского чемпионата Украины в 2017 году «Таврия» отыграет с «Первомайск»

Начало второго круга чемпионата Украины среди любителей 2016-2017 года запланировано на первые выходные апреля (1-2 число). В стартовом матче второго круга «Таврия» примет МФК «Первомайск» из Николаевской области, сообщается на странице возрожденной на материковой части Украины команды в Фейсбуке.

В начале ноября 2016 года футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года. Команде предстоит пройти пять критериев аттестации: правовой, спортивный, кадрово-административный, инфраструктурный и финансовый. После проведения аттестации, которая закончится в мае 2017 года, комиссия вынесет решение о готовности клуба к играм на профессиональном уровне.

С августа этого года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины. Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в Чемпионат Украины среди любителей. База клуба находится в селе Железный порт Херсонской области, домашним стадионом, на время аннексии Крыма, стал «Машиностроитель» в городе Берислав. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

16 октября, возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» провел первую игру на домашнем поле в Бериславе.