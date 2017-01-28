Топ 5 международных интересов россиян: Brexit, США, Сирия, Украина, Турция – опрос

Событием года на международной арене для россиян стал выход Великобритании из Евросоюза. Ему лишь ненамного уступили выборы президента США и военный конфликт в Сирии. Кроме них, в Топ-5 наиболее важных событий мировой повестки дня, по мнению россиян, вошли конфликт на Донбассе и попытка государственного переворота в Турции. Таковы результаты опроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 27 января.

О референдуме в Великобритании, на котором жители приняли решение о выходе Королевства из состава Европейского Союза, слышали более двух третей россиян (71%). При этом 40% россиян посчитали выход Великобритании началом распада Евросоюза.

Избирательная кампания в США привлекла внимание двух третей россиян (69%). Выбирая между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, 45% россиян сказали, что отдали бы свой голос за кандидата от республиканской партии. Бывшую первую леди США хотели бы поддержать лишь 4%.

В октябре 2016 года за развитием военного конфликта в Сирии следили две трети граждан России (67%). Половина опрошенных (51%) называла происходящее войной, 10% – беспорядками.

Интерес россиян к событиям в Украине в конце лета находился на уровне 67%. При этом, отмечают социологи, в 2014-2015 годах данный показатель был заметно выше. Происходящее россияне идентифицировали как анархию, беззаконие и бандитизм (32%), гражданскую войну (20%).

События в Турции в целом были не безразличны россиянам: в июле за ними следили 60%. Власти Турции в России вызывали преимущественно негативные чувства: недоверие (24%), разочарование (14%), осуждение (12%).

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2016 году. Метод опроса – личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек.