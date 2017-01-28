В Крыму объявили о завершающей стадии закрытия Алуштинского полигона отходов

Процесс закрытия полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Алуште входит в завершающую стадию, в 2017 году полигон будет закрыт и выведен из эксплуатации. Об этом рассказал «Крыминформ» директор предприятия «Управление благоустройства города и капитального строительства» Алушты Александр Голуб.

«Перед нашим предприятием и руководством городом стоит задача построить работу так, чтобы не допустить критической ситуации после закрытия полигона и не допустить скопления мусора», – отметил он.

Накануне в Алуште пообещали ввести раздельный сбор твердых коммунальных отходов как один из этапов решения проблемы Алуштинского полигона ТКО.

В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца 2018 года.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Примечательно, что прошлой осенью Нараев утверждал, что для решения мусорной проблемы в Крыму надо построить 6 мусороперерабатывающих заводов.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.