В Кремле назвали разговор Путина с Трампом «положительным»

В Кремле в субботу вечером обнародовали информацию о теме разговора по телефону президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, оценив беседу как таковую, что «прошла в позитивном и деловом ключе». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям», – говорится в сообщении.

Как сообщается, президенты США и России говорили о «восстановлении взаимовыгодных торгово-экономических связей». Шла ли речь об отмене Вашингтоном санкций в отношении России не указывается.

«Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи», – добавили в Кремле.

Информация о теме разговора Трампа с Путиным от Белого дома пока нет.

Переговоры по телефону президентов США и России в субботу продолжались около 40-45 минут. Эта беседа была одной из пяти других планируемых Трампом на этот день с лидерами государств.

Внимание к беседе Трампа именно с Путиным со стороны международной общественности было приковано главным образом из-за сообщения о возможном изменении Вашингтоном политики санкций в отношении России.

В пятницу на совместной пресс-конференции Дональда Трампа и британского премьер-министра Терезы Мэй президент США заявил, что о снятии санкций с России «говорить пока слишком рано». Ранее старший советник Трампа Келлиенн Конвей заявляла все же, что отмена санкций против России «рассматривается».