Всемирный конгресс крымских татар намерен обратиться к США с докладом о ситуации в Крыму

Исполнительный комитет Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ) после девятичасового обсуждения положения крымскотатарского народа на территории Крыма принял ряд решений. Среди них – намерение обратиться к администрации США с докладом о проблемах Крыма и крымскотатарского народа, сообщает QHA.

Кроме того исполком ВККТ намерен донести до общественности заявление касательно задержаний и арестов крымского татарина Сейрана Салиева и адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова.

«В связи с 620-й годовщиной поселения крымских татар в Литве провести в данном государстве различные международные мероприятия, за которые отвечают члены исполнительного комитета Адас Якубаускас, Эсма Аджиева и Гульнара Бекирова. Решено также сделать взнос в размере одной тысячи евро на памятник к сотой годовщине независимости Литвы», – говорится в пятом пункте решения.

В связи с сотой годовщиной первого Курултая крымскотатарского народа, согласно планам исполкома ВККТ, будут проведены различные мероприятия.

В Киеве 28 января прошло седьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар при участии председателя конгресса Рефата Чубарова, членов исполкома конгресса, ревизионной комиссии конгресса и представителей крымскотатарских диаспор из Турции, Румынии, Польши, Литвы, Кыргызстана. Заседание посетили крымскотатарские активисты Молодежного комитета при ВККТ.