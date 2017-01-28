Олланд призвал Европу дать «твердый ответ» Трампу на его заявления о Brexit и беженцах

Европа должна дать «твердый ответ» на заявления президента США Дональда Трампа, о выходе Великобритании из Евросоюза и объявлении об отказе США принимать беженцев. Об этом президент Франции Франсуа Олланд заявил в субботу на саммите средиземноморских стран Евросоюза в Лиссабоне.

«Когда такие заявления исходят от президента США, и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, мы должны ответить», – сказал Олланд.

Он также настоял на том, что за отказ принимать беженцев из нескольких стран Вашингтон также должен нести ответственность.

Олланд отметил, что в отношениях с новым хозяином Белого дома страны ЕС должны занять твердую позицию, защищая общеевропейские интересы.

«Если Трамп отказывается принимать беженцев, в то время как Европа это делает, придется отвечать», – добавил он.

«Вещи, которые мы слышим из Соединенных Штатов, потакают экстремистскому популизму, поддерживают идею, что не будет больше Евросоюза, мы больше не должны оставаться вместе, не должны принимать беженцев, нам следует поставить под сомнение наши соглашения о климате, что мы должны заниматься протекционизмом. Но ЕС выступает против протекционизма. Европа не закрыта. У нас есть ценности и принципы», – сказал президент Франции.

Накануне во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй президент США ДональдТрамп заявил, что приветствует решение Великобритании выйти из Европейского Союза.

Также 27 января Трамп издал указ, который на неопределенный срок предусматривает запрет на прием сирийских беженцев в США. Другим своим решением он приостановил выдачу виз гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран. Запрет продолжительностью 90 суток распространяется на людей, которые могли прибыть из Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали Трампа продолжить «давние традиции», согласно которым США предлагает убежище людям, убегающим от войны и преследований.