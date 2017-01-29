Россия препятствует прзднованию юбилея крымских татар в Литве – Союз общин литовских татар

Через Всемирный конгресс татар в Казани Россия пытается помешать празднованию 620-летнего юбилея поселения крымских татар в Литве. Об этом на седьмом заседании Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ) в Киеве, 28 января заявил председатель Союза общин литовских татар Адас Якубаускас, сообщает QHA.

«В Литве очень доброжелательно относятся к крымским татарам. В парламенте страны даже высказали желание помочь в организации 620-летнего юбилея поселения крымских татар на территории Литвы… Однако возникла серьезная проблема: Россия через Всемирный конгресс татар в Казани хочет повлиять на юбилей. Организовывая собственные мероприятия, она представляет татарский вопрос исключительно в российском контексте», – сказал он.

Член исполнительного комитета ВККТ обратился за поддержкой в проведении этого юбилея к представителям всех крымскотатарских диаспор. По его словам, уже пообещали помочь посол Украины в Литве, а также внешнеполитическое ведомство Литовской Республики.

О важности юбилея поселения, по словам Адаса Якубаускаса, свидетельствует внушительный возраст диаспоры, которая является самой старой среди крымскотатарских диаспор мира.

«Это 620 лет с момента поселения крымских татар на территории Великого княжества Литовского. Именно литовская диаспора – самая старая диаспора в мире. Весь год будет юбилейным, у нас уже распланированы мероприятия. Предварительно, 18 мая состоится научная конференция в Вильнюсском университете, также в мае должен быть проведен День крымскотатарской культуры. Литовское телевидение выпустит серию передач о крымских татарах», – рассказал он.

Исполнительный комитет Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ) принял ряд решений. Среди них – «в связи с 620-й годовщиной поселения крымских татар в Литве провести в данном государстве различные международные мероприятия».

Кроме того Всемирный конгресс крымских татар намерен обратиться к США с докладом о ситуации в Крыму.

В Киеве 28 января прошло седьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар при участии председателя конгресса Рефата Чубарова, членов исполкома конгресса, ревизионной комиссии конгресса и представителей крымскотатарских диаспор из Турции, Румынии, Польши, Литвы, Кыргызстана. Заседание посетили крымскотатарские активисты Молодежного комитета при ВККТ.