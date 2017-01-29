В Феодосии закрыли детский санаторий

Феодосийский детский санаторий «Волна» закрыт из-за аварийного состояния зданий и помещений. Об этом сообщила крымским журналистам подконтрольный Кремлю глава Феодосийского городского округа Светлана Гевчук.

«Приезжали специалисты, которые сделали заключение, что на сегодняшний день здание находится в аварийном состоянии и его целевое использование на данный момент невозможно», – цитируют Гевчук «Новости Крыма».

По ее словам, в минувшем году здание санатория «Волна» было передано в ведение подконтрольного России феодосийского горздрава, руководитель которого в намерен добиться проведения реставрационных работ.

«Руководитель нашего феодосийского медицинского центра Александр Фоменко обратился в профильное министерство для того, чтобы предусмотрели статью затрат на реставрационные, противоаварийные работы данного объекта. И в перспективе оно будет работать уже в ведомстве нашей детской больницы как реабилитация. Тем сотрудникам, которые работали в «Волне» было предложено трудоустроиться в другие медицинские учреждения муниципалитета», – заключила Гевчук.

Детский санаторий «Волна» специализируется на лечении органов дыхания нетуберкулезного характера, ЛОР-заболеваний. В составе санатория несколько лечебных и спальных корпусов, которые расположены на берегу Феодосийской бухты санаторий занимает площадь более гектара. Корпуса – исторические здания постройки конца XIX – начала XX веков в стиле Итальянского Возрождения.