Для мусульман Крыма ДУМКС представил специальный календарь

Специальный мусульманский календарь издан в Крыму. По задумке Духовного управления мусульман Крыма (ДУМКС), календарь объединил в себе два летосчисления: исламское на 1438-1439 года и григорианское на 2017 год. При этом исламские даты указаны под григорианскими, сообщает пресс-служба ДУМКС.

«В календаре также указаны исламские даты празднования мусульманских праздников, а также дни, для совершения определенных ритуалов и дуа (молитв). Постящиеся легко смогут найти три дня в середине каждого месяца», – говорится в представлении издания.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16 – 17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.