Трамп и Меркель договорились об активизации сотрудничества для борьбы с терроризмом

В состоявшемся 28 января телефонном разговоре лидеры США и Германии договорились активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом 28 января сообщило Радио Свобода

Они также согласились с важной ролью союза НАТО и с тем, что все партнеры должны вносить «справедливый финансовый вклад» в дело коллективной безопасности.

В тот же день в телефонной беседе с Трампом президент Франции Франсуа Олланд предупредил американского лидера об опасных экономических и политических последствиях протекционизма. Как сообщила канцелярия Олланда, в разговоре с президентом США он также отметил, что без участия ООН невозможно добиться конструктивного урегулирования конфликта в Сирии.

В то же время в Кремле заявили, что во время телефонного разговора Путина и Трампа с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.