Крымских мусульман приглашают совершить паломничество в Мекку

Мусульман Крыма приглашают совершить малое паломничество в Мекку. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя.

«Мусульмане Крыма смогут совершить Умру (малое паломничество) до начала Хаджа-2017, который придется на конец лета следующего года. Длительность тура составит 10 дней, паломники посетят священные места в Мекке и Медине. Доступная программа, которую предлагают крымским мусульманам, действует в феврале», – отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) выпустило книгу «Нововведения и религиозные традиции крымских татар». Автором выступил магистр исламского права и заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16 – 17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.