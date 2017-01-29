Умеров: доказательств вины Чийгоза как не было, так и нет

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров во вторую годовщину ареста Ахтема Чийгоза заявил, что доказательств вины последнего до сих пор нет, а дело полностью сфабриковано. Об этом Умеров написал на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня исполнилось два года как арестован Ахтем Чийгоз. Продолжается суд. Доказательств его вины как не было, так и нет. Дело сфабриковано против крымскотатарского народа и его национального движения за непризнание так называемого «референдума» и его «результатов», – написал Умеров.

Под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года произошли столкновения между участниками митинга за единство Украины и пророссийскими сепаратистами. После вооруженного захвата полуострова, российские власти полуострова возбудили по итогам событий 26 февраля уголовное дело и обвинили в массовых беспорядках восемь крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.