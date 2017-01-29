ИКОМ России: сложности в работе музея «Херсонес Таврический» вызовут негативную реакцию туристов

Возможные сложности в работе историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» вызовут негативную реакцию туристов и местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Президиума Российского комитета Международного совета музеев.

«Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день музей- заповедник «Херсонес Таврический» является самым посещаемым учреждением культуры Крыма, и возможные сложности в его деятельности вызовут негативную реакцию как у местных жителей, так и у сотен тысяч туристов, которые ежегодно приезжают, чтобы посетить это место», – отметили в ИКОМе.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» действует два храма – Свято-Владимирский кафедральный собор и Церковь Семи cвященномучеников, в храмах ведется активная религиозная жизнь и существование музея не препятствует религиозной жизни граждан.

«В случае же удовлетворения поступившего от церкви запроса, музей-заповедник лишится ключевых экспозиционных площадей, практически всех реставрационных, фондовых и административных помещений», – отметили в пресс-службе.

В организации добавили, что это приведет к тому, что государственный музей не сможет выполнять свои функции и предоставлять доступ к объектам культурного наследия.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.