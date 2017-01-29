В Крыму сообщают о выявлении более 3000 «незаконных самостроев»

В результате инвентаризации на территории Крыма, было выявлено более трех тысяч самовольно построенных объектов строительства. Об этом заявила подконтрольная Кремлю министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, сообщает агентство «Новости Крыма».

«По состоянию на 24 января 2017 года администрациями на территории Крыма выявлен 3 161 объект самовольного строительства. В настоящее время работы по инвентаризации продолжаются», – заявила Анюхина.

В то же время она отметила необходимость продления срока инвентаризации самостроев до 1 апреля 2017 года.

В декабре прошлого года в Черноморском районе Крыма сообщали о демонтаже «незаконных самостроев».

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в конце сентября распорядился полностью зачистить плато горы Ай-Петри от незаконных строений. Начало сноса объектов чиновник анонсировал на 1 ноября текущего года. Кроме того, Аксенов пообещал, что плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.