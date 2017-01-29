Украинец Панов получил кучу писем и поздравление от президента – родственники

После судебного заседания по делу «крымского диверсанта» Евгения Панова ему передали пачку писем и поздравление от президента Украины Петра Порошенко. Об этом в Фейсбуке сообщил брат задержанного Игорь Котелянец.

«Сразу после этого судебного заседания Жене принесли кучу ваших писем, поздравление от президента (еще новогоднее), большое количество открыток. Конкретно мои письма по-прежнему не передают. Благодарил всех очень! И передавал привет», – написал Котелянец.

По его словам, благодаря этой поддержке, Евгений Панов «стал чувствовать себя увереннее: веры и сил для борьбы ему очень сильно прибавили».

26 января Московский городской суд признал законным продление ареста украинцу Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.