Премьер Канады пригласил в свою страну беженцев, которых не пускают в США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил в свою страну беженцев, которых отказались пропустить на свою территорию США после недавнего решения президента Дональда Трампа. Об этом 29 января сообщает Радіо Свобода.

«Все, кто бежит от преследований, терроризма и войны: канадцы приветствуют вас, независимо от вашей веры. В разнообразии наша сила. Добро пожаловать в Канаду», – написал Трюдо на своей странице в Твиттере.

В аппарате Трюдо сообщили, что он намерен в ходе ближайшего разговора с Трампом рассказать ему об успехе политики Канады по иммиграции и беженцам.

Канада пока приняла почти 40 000 сирийцев, бегущих от нынешней войны в их стране.

Трамп подписал в пятницу ряд указов о резких ограничениях на иммиграцию, принятие беженцев и даже просто на въезд в США мусульман-граждан ряда преимущественно мусульманских стран. Запрет не касается носителей других вер из этих же стран, в первую очередь это исключение действует относительно сирийских христиан.

По сообщениям официального Вашингтона, в частности, мусульмане-граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней теряют право въезда в США, и даже те из них, кто имеет разрешение на постоянное проживание в США, неформально известный как «грин-кард», будут вынуждены пройти тщательную проверку, прежде чем им могут разрешить въезд. За эти 90 дней процедура тщательной проверки должна быть введена по всем мусульманам из этих стран.

Кроме того, Трамп на четыре месяца прекратил действие американской программы принятия беженцев и из других стран, кроме упомянутых семи, и вдвое, до 50000, сократил число беженцев, которых США примут в этом году по всему миру.

Эти решения вызвали резкую критику не только правозащитников и гражданских активистов, но и правительств стран-союзниц США в Европе, не говоря о странах, которых касаются ограничения.