Ученики режиссера Анатолия Новикова планируют поставить спектакль в память о своем наставнике

Выпускники школы-студии при Крымском русском драмтеатра им. Горького планируют поставить спектакль, посвященный памяти своего педагога и художественного руководителя театра Анатолия Новикова, ушедшего из жизни 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе туристического портала Крыма.

«Спектакль называется «Морозко» – это добрая сказка с оригинальным авторским сюжетом от молодой театральной студии «Глобус», основанной в 2013 году в Симферополе», – отметили в пресс-службе.

В организации отмечают, что по информации режиссера спектакля Сергея Мосиенко, образ главного героя Морозко списан с Анатолия Новикова и «отражает его харизму и веселый нрав».

В ночь на 26 января в Крыму скончался режиссер, художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького Анатолий Новиков.

Как сообщается на сайте Крымского академического русского драматического театра, Новиков был не только талантливым режиссером, но и ярким актером, сыгравшим более сотни ролей. Лучшие из них – Арбенин в «Маскараде», Воланд в «Мастере и Маргарите», Президент в спектакле «Коварство и любовь», Каренин в «Анне Карениной», Вышневский в «Доходном месте», Серебряков в «Дяде Ване», Джерри в «Двое на качелях», Фамусов в «Горе от ума».