Трамп подписал указы о борьбе с «Исламским государством» и ограничениях лоббизма

Президент США Дональд Трамп подписал ряд новых документов, касающихся реформ органов безопасности страны, борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство» и ограничений на лоббистскую деятельность для политических должностных лиц. Об этом 29 января сообщает Радіо Свобода.

Во время очередной торжественной процедуры подписания, устроенной для журналистов в Белом доме, Трамп объявил о начале реформирования Совета национальной безопасности при президенте США и Совета внутренней безопасности.

Он также дал указание министру обороны Джиму Маттису, Объединенному комитету начальников штабов и главным президентским советникам по военным вопросам в течение 30 дней представить план разгрома группировки «Исламское государство». Указание предусматривает также разработку изменений в правила ведения боевых действий и других ограничений, которыми сейчас руководствуются силовики США в борьбе с исламистами.

Кроме того, еще один указ запрещает политическим назначенцам, которые заняли должности со дня инаугурации Трампа 20 января, когда-либо быть лоббистами иностранных правительств, а также в течение пяти лет после ухода должностей заниматься лоббизмом в учреждениях, где они работали. Кроме того, они не смогут в течение двух лет заниматься лоббизмом по вопросам, связанными с их бывшими работодателями или клиентами. Но президент оставил себе возможность предоставлять исключения из этих запретов.

Вступив в должность президента США 20 января, республиканец Дональд Трамп уже выдал целый ряд указов, распоряжений, указаний и меморандумов, которые в некоторых случаях радикально меняют политику его предшественника Барака Обамы. Некоторые из этих документов уже вызвали резкую критику в стране и за рубежом.