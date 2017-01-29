Симферопольский депутат: глава города не заслужил на 75% премию

Депутат подконтрольного Кремлю горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин заявил, что по мнению избирателей, российский глава города не заслужил на 75% премию. Об этом Кискин написал на своей странице в Фейсбуке.

«В этом месяце глава администрации Симферополя, по мнению моих избирателей, не заслужил на 75% премию, так как не организовал должную уборку мусора в городе, вновь и вновь провалил работу по посыпанию улиц песчано-солевой смесью», – заявил Кискин.

Он также утверждает, что предлагал российскому главе Симферополя Геннадию Бахареву защитить проект нового штатного расписания с новой оплатой труда перед депутатами и подконтрольным Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Считаешь, что у тебя маленькая зарплата, так обоснуй ее повышение, а горсовет рассмотрит этот вопрос», – добавил Кискин.

Расходы на обеспечение деятельности чиновников крымского правительства тоже ежегодно растут, но в отличие от парламентских эти суммы более существенны. Нынешний бюджет, выделенный аппарату подконтрольного России правительства, превышает прошлогодний на 132 миллиона рублей. А по сравнению с 2015-м, он вырос на 352 миллиона рублей.

Самое масштабное увеличение расходов крымского Совмина произошло в прошлом году. Смета была увеличена на 220 миллионов по сравнению с 2015 годом.