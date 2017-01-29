Порошенко: как и 1918 году Россия не может смириться с существованием независимой Украины

Президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу в День памяти героев Крут напомнил, что почти сто лет назад Россия, как и сейчас, развязала войну и отказывалась признавать свою агрессию на территории Украины. Об этом 29 января сообщает Радіо Свобода.

«Сейчас, как и почти 100 лет назад, страна, которая мечтает имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве », – подчеркнул Порошенко.

Он вспомнил, как 29 января 1918 года, вскоре после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, молодые украинцы – старшины и юнкеры первой Киевской юношеской школы имени Богдана Хмельницкого, бойцы вспомогательного студенческого куреня Сечевых стрельцов – студенты киевских вузов и гимназисты старших классов на несколько дней «остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды».

«Именно жертвенность и самоотверженность крутян позволили организовано эвакуировать из столицы центральные органы власти и отвести войска – то есть сделать все возможное для скорейшего возвращения утраченных позиций. И главное – правительство молодого украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и делало большевиков оккупантами территории суверенного государства», – напомнил Порошенко о значении подвига героев Крут.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в своем обращении по случаю Дня памяти героев Крут заявил: «Уже века почти непрерывно идет война с извечным врагом Украины – Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 большевики начали агрессию против молодого украинского государства. Но враг век назад, так и сегодня не учел главного – духа наших воинов ».

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции в современной Черниговской области в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Этот бой между четырехтысячных большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал около 400 человек, длился пять часов. 27 юношей попали после боя в плен к большевикам и были казнены.

В марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и с возвращением правительства УНР в Киев, Центральная Рада решила торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой могиле в Киеве. Ежегодно в Украине торжественно чтят память героев Крут.