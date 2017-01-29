Евпатория может присоединиться к кулинарному флешмобу по созданию «Азубки достопримечательностей из теста». Об этом 29 января сообщают организаторы мероприятия.

«В качестве фрагментов в виде пирога с начинкой, евпаторийская команда будет воссоздавать три достопримечательности города: набережная им. Горького, трамвай, текие дервишей. Событие закончится дружественным застольем за чашкой чая с фирменной выпечкой», – отмечают организаторы.

Организаторы утверждают, что флешмоб можно назвать международным, так как в нем участвуют представители Италии, Беларуси и Молдавии.