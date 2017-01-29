В прошлом году году в Крыму задержали около семи тысяч нетрезвых водителей – дорожная инспекция

В прошлом году в Крыму за управление транспорта в состоянии алкогольного опьянения задержали более семи тысяч водителей. Об этом 29 января заявил начальник подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма Анатолий Борисенко, сообщают «РИА Новости Крым».

Он также напомнил, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусматрено наказание в виде штрафа от 30 тыс до 50 тыс рублей и лишение права управления.

«При повтором нарушении в течение года наступает уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы», – заявил Борисенко.

В ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения на полуострове. По состоянию наконец 2016 года в Крыму произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах полуострова погибли еще пять человек и 48 получили травмы.